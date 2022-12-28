Ветки вверх! В Петербурге утилизировали тысячи елок за незаконную продажу

Недобросовестные предприниматели поленились или не захотели оформить договоры о регистрации временных торговых площадок.

В Петербурге сейчас в разгаре зеленая охота. Это когда ловят продавцов, которые незаконно торгуют елками. Уже тысячи деревьев у таких предпринимателей отобрали, а они все пилят и везут. И, кажется, ничего не боятся. Елена Норкунайте отправилась в рейд по зеленым базарам и выяснила, какой сверхприбылью объясняется такое рвение.

На каждой нелегальной торговой точке — один и тот же ответ: «Я не я, и елка не моя!»

— Елочки на каком основании размещены? — спросил главный специалист комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Александр Рябов.

— Не, не, я помогаю брату, — ответил продавец.

С так называемым братом проверяющим удалось связаться. Но и он от новогоднего товара тоже открестился.

— Здравствуйте, елки по чем? Ну, что вы улыбаетесь? По чем?

— Бесплатно!

Штрафы для физических лиц до 5 тысяч рублей не смущают. Потому что прибыль примерно в 30 раз превышает потери. Так, например, на одной точке Приморского района более семидесяти елок конфисковали. Приценимся: в среднем за штуку просят от двух тысяч и больше. Это почти на 150 тысяч рублей тянет. Нелегальный продавец сокрушается, но не уходит. Созванивается с владельцем и контролирует процесс погрузки незаконно спиленных деревьев.

«Сейчас горячая пора: до Нового года остаются считанные дни, поэтому нелегальная торговля елками не прекращается даже в метель. Некоторые продавцы, даже после штрафов и конфискаций, возвращаются на прежние точки и продолжают незаконную деятельность», — сообщила корреспондент Елена Норкунайте.

На прошлой неделе сотрудники двух городских комитетов закрыли 27 нелегальных точек продажи. Всего более двух тысяч елок отправили на утилизацию. А все потому, что недобросовестные предприниматели, чей предновогодний бизнес чуть ли не весь год кормит, поленились или не захотели оформить договоры о регистрации временных торговых площадок.

«Мы проверяем законность размещения елочного базара, то есть, здесь земельный участок должен находится в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Этого сделано не было, поэтому точка подлежит освобождению», — объяснила пресс-секретарь комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Александра Горбатовская.

Елочные базары традиционно появились в Петербурге 20-го декабря. В тот же день чиновники опубликовали интерактивную карту легальных точек продаж. В списке более 60-ти адресов. Елочные базары работают не во всех районах города. Как и в прошлом году, не повезло жителям Центрального, Петродворцового и Курортного районов. Под сезонную торговлю предпринимателям предоставили участки в аренду. Продажу наладили на частной земле, а также на территории местных администраций в рамках ярмарочной деятельности.

«Законные елочные базары, конечно, оформлены немножко по-другому, есть разрешительная документация, которая выставлена на обозрение», — заявил главный специалист комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Александр Рябов.

Рейды проходят регулярно, но переживать, что елок на всех не хватит — петербуржцам все же не стоит. 31-го декабря непроданные деревья раздадут всем желающим, но только в тех местах, где продавцы не нарушали никаких законов.