МИД Болгарии вызвал посла России из-за объявления в розыск журналиста Грозева

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

В России журналиста обвиняют в распространении фейков про армию. По мнению же болгарского ведомства, мужчина ни в чем не виноват, его пытаются запугать.

МИД Болгарии вызвал посла России из-за объявления в розыск журналиста Грозева

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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МИД Болгарии пригласил посла России в Софии Элеонору Митрофанову в ведомство для разговора. Суть вопроса связана с объявлением в России в розыск журналиста Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«В связи с тем, что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — сказано в заявлении.

Как отметил болгарский политик Бойко Борисов в соцсетях, власти страны должны решился отреагировать на некое запугивание Грозева. Кроме того, по заявлению МИД Болгарии на встрече с Митрофановой затронут вопрос изучения болгарского языка в новых регионах РФ. По утверждениям ведомства, его там якобы запретили изучать. При этом никаких подтверждений тому нет.

К слову, Грозева объявили в розыск несколько дней назад. Против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вместе с тем еще в июле сообщалось, что журналист Bellingcat участвовал в операции украинской военной разведки. Те пытались тогда угнать российские самолеты. По словам Грозева, Киев действительно вербовал пилотов РФ, но его роль в деле была маленькой — лишь документировать события.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответила на введение потолка цен на нефть.

* — внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов.

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