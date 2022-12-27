МИД Болгарии вызвал посла России из-за объявления в розыск журналиста Грозева

МИД Болгарии пригласил посла России в Софии Элеонору Митрофанову в ведомство для разговора. Суть вопроса связана с объявлением в России в розыск журналиста Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«В связи с тем, что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — сказано в заявлении.

Как отметил болгарский политик Бойко Борисов в соцсетях, власти страны должны решился отреагировать на некое запугивание Грозева. Кроме того, по заявлению МИД Болгарии на встрече с Митрофановой затронут вопрос изучения болгарского языка в новых регионах РФ. По утверждениям ведомства, его там якобы запретили изучать. При этом никаких подтверждений тому нет.

К слову, Грозева объявили в розыск несколько дней назад. Против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вместе с тем еще в июле сообщалось, что журналист Bellingcat участвовал в операции украинской военной разведки. Те пытались тогда угнать российские самолеты. По словам Грозева, Киев действительно вербовал пилотов РФ, но его роль в деле была маленькой — лишь документировать события.

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* — внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов.