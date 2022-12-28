🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 490

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Рыбах предвещает лучший день для отдыха и хобби.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря. Растущая Луна в Рыбах предвещает лучший день для отдыха и хобби.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Овен

Радость созидания придаст вам сил для достижения целей в других областях жизни, так что не обижайте музу — сотрудничайте с ней и выполняйте любые прихоти. Сегодня важно проявить мужество и, несмотря на мнение окружающих, продолжать собственный путь. Не важно, что скажут другие, держитесь за то, что делает вас счастливыми!

Космический совет: посвятите себя музе.

Телец

Не бойтесь говорить «нет», даже если это огорчит некоторых людей. Установление личных границ — не такая уж плохая идеея! Если вы не видите будущего в некоторых отношениях, самое время дружески с ними попрощаться.

Космический совет: нужно оставить некоторых людей в прошлом.

Близнецы

Сегодня каждый имеет мнение обо всем — начиная от длины вашей юбки и заканчивая тем, с каким партнером вы должны провести остаток своей жизни. Однако часто окружающие очень мало знают о вас и ваших обстоятельствах. Поэтому будьте осторожны с такими советчиками. Уделяйте свое внимание только тем, кто заслуживает вашего драгоценного времени.

Космический совет: игнорируйте сегодня чужие советы.

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

Рак

Нет ничего плохого в том, чтобы остаться дома в любимой пижаме, выпить какао, залезть в ванну с теплой водой или посмотреть свой любимый сериал. Ваши социальные батарейки садятся, и звезды призывают восстановить заряд. Имейте это в виду, когда почувствуете соблазн пойти на еще одно светское мероприятие из страха пропустить что-то!

Космический совет: отдохните перед праздниками.

Лев

Некоторые отношения просто не стоят вашего времени и усилий. Таких людей лучше всего отпустить, оставив в уходящем году. Звезды также призывают вас обратить внимание на физическое и душевное состояние.

Космический совет: некоторых людей лучше оставить в уходящем году.

Дева

У каждого есть хотя бы одно убеждение, с которым вы никогда не согласитесь. Но это не значит, что вы не можете любить такого человека или принимать таким, какой они есть. В конце года будьте снисходительнее к тем, с кем чувствуете особенную связь.

Космический совет: пора зарыть топор войны.

Весы

Было время, когда вы боялись своих теней. Было время, когда вы не знали, во что выльется суматоха на душе. Пока у вас еще нет ответов, но поверьте, скоро вы придете к ним. Вы достаточно сильны и мудры, чтобы разобраться в своем хаосе.

Космический совет: пусть буря в душе выльется на холст.

Скорпион

 Вы не только не открываетесь дорогим людям, но и не позволяете им тянуться к вам. Это ведет вас все дальше в кроличью нору изоляции. Пришло время разрушить стены и позволить людям увидеть вас настоящими: грубыми или уязвимыми — не важно.

Космический совет: станьте чуть более открытыми.

Стрелец

Не бойтесь сделать смелый шаг в сторону чего-то нового, даже если этого направления вы раньше избегали. Звезды подсказывают, что вы не пожалеете об этом. Так, в скором времени в вашей жизни может случиться страстный роман — связь скорее чувственная, чем рациональная.

Космический совет: сделайте шаг навстречу неизвестному.

Козерог

Не все в жизни — праздник да выходной. Но идеализм и трудолюбие не позволяют вам порой пожалеть себя и устроить заслуженный отдых. Сегодня такой день. Нужно максимально освободиться от работы, учебы, уборки — любого труда. 

Космический совет: вам нужен отдых, устройте себе выходной.

Водолей

Есть люди, которые бегут к вам за помощью при первых признаках дискомфорта, но почти никогда не оказываются рядом, когда вам нужна их поддержка. Что нужно сделать с такими отношениями, Водолеи? Правильно — заменить их чем-то лучшим. К счастью или несчастью для вас, звезды показывают, что это все равно скоро произойдет.

Космический совет: не отдавайте больше, чем получаете взамен.

Рыбы

Иногда просто плыть по течению — наилучший выбор из всех возможных. Однако у такого подхода ест и недостатки. Сегодня звезды просят вас перестать принимать неприятные вещи как должное. Проявите твердость и добейтесь желаемых перемен.

Космический совет: хватит мириться с тем, что вам не нравится.

Ранее 5-tv.ru опубликовал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
Обуздать аппетит и услышать интуицию: китайский гороскоп на январь 2023 г...

Последние новости

4:20
Обуздать аппетит и услышать интуицию: китайский гороскоп на январь 2023 года
4:02
Трибуны на окопы: футбольные болельщики решили объединиться в зоне СВО
3:35
В Узбекистане 18 детей скончались после приема индийского лекарства от ОРВИ
3:30
Кому категорически нельзя мандарины
3:26
Звезды жалуются в интернете вообще на все: опасность сэдфишинга
3:15
Хорошая мечта — половина успеха. Китайский совет дня на среду, 28 декабря

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023