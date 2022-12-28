Известно, что исполнитель страдал астмой.

В США на 32-м году жизни скончался регги-исполнитель Джозеф Джо Мерса Марли. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что певец страдал астмой, с чем может быть связана его преждевременная кончина. Других деталей смерти музыканта не сообщается.

Джо Мерса родился на Ямайке и был внуком культового регги-музыканта Боба Марли. Сам Мерса дебютировал в шоу-бизнесе в 2014 году, выпустив диск «Comfortable». Всего он успел записать два студийных альбома.

Отметим, что Мерса прожил меньше, чем его легендарный дед. Боб Марли скончался в 1981 году в возрасте 36 лет от рака, который развился у него из-за ушиба большого пальца ноги во время игры в футбол. Однажды певец описал подробности своей смерти и назвал точный возраст ухода из жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти 61-летнего российского музыканта, автора популярных песен Александра Шевченко. Певец и композитор Юрий Лоза предположил, что его коллега глубоко переживал из-за нереализованности в профессии, и это могло стать косвенной причиной его смерти.

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