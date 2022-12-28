Умер выдающийся журналист Владимир Лусканов

|
Рита Миронова
Рита Миронова 229

Умер руководитель информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов

Умер выдающийся журналист Владимир Лусканов

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

Читайте нас в: Дзен Новости

Лусканов посвятил работе на телевидении около 40 лет и в 1995 году был признан одним из лучших репортеров России.

Минувшей ночью ушел из жизни руководитель информационной службы федерального канала Владимир Лусканов. Ему было 67 лет. Причина смерти легендарного журналиста на данный момент неизвестна, сообщили в эфире телеканала «Культура».

Владимир Лусканов пришел в журналистику в 1982 году после обучения в МГИМО на факультете международной журналистики. Он работал специальным корреспондентом в Абхазии и освещал вооруженные конфликты на ее территории. Его репортажи из Чечни были особенно отмечены в 1995 году — на российской национальной премии ТЭФИ Лусканов получил статуэтку в номинации «Лучший репортер».

Помимо сюжетов на тему первой российско-чеченской войны журналист вел свои авторские рубрики. Удостоен многих наград за свою профессиональную деятельность.

У журналиста остались жена Наталья и взрослый сын Илья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы театра и кино Али Никулиной.

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

13:17
«Могут ударить в любой момент.»: как казаки памятники от ВСУ спасали
13:04
В РФ предложили разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами
13:00
Война между Россией и НАТО? В США опубликовали стратегию на случай эскалации
12:51
Черное или яркое: в чем встречать Новый год каждому знаку зодиака
12:39
На политолога Сатановского заявили в полицию за клевету о ветеранах ВОВ
12:32
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась интимным видео со свидания

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023