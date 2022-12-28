Умер выдающийся журналист Владимир Лусканов

Лусканов посвятил работе на телевидении около 40 лет и в 1995 году был признан одним из лучших репортеров России.

Минувшей ночью ушел из жизни руководитель информационной службы федерального канала Владимир Лусканов. Ему было 67 лет. Причина смерти легендарного журналиста на данный момент неизвестна, сообщили в эфире телеканала «Культура».

Владимир Лусканов пришел в журналистику в 1982 году после обучения в МГИМО на факультете международной журналистики. Он работал специальным корреспондентом в Абхазии и освещал вооруженные конфликты на ее территории. Его репортажи из Чечни были особенно отмечены в 1995 году — на российской национальной премии ТЭФИ Лусканов получил статуэтку в номинации «Лучший репортер».

Помимо сюжетов на тему первой российско-чеченской войны журналист вел свои авторские рубрики. Удостоен многих наград за свою профессиональную деятельность.

У журналиста остались жена Наталья и взрослый сын Илья.

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