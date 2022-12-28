ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракт в КБР по заданию Киева

|
Рита Миронова
Рита Миронова 43

В Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников террористов.

В Кабардино-Балкарии уничтожены двое боевиков, которые готовили теракт в Чегеме по поручению Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, боевики планировали выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Их попытались задержать в пригороде Нальчика, но мужчины оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были уничтожены ответным огнем.

На видео с места происшествия видно, что преступников ликвидировали в лесополосе. Затем у них обнаружили самодельную бомбу, автомат АК-74 и пистолет Макарова.

В ФСБ сообщили, что ранее оба террориста были судимы. Правоохранителям предстоит установить их возможных сообщников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ накрыла банду террористов, отправляющую боевиков на Украину и в Сирию. В ходе обысков у них изъяли компьютеры с материалами об участии членов группировки в рядах «Исламского государства» и националистических бандах на Украине.

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

15:01
Российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков
14:53
Ксения Бородина поссорилась с матерью и улетела из России: «Всем мозги сделала»
14:40
При обрушении строительных лесов в Петербурге чудом обошлось без пострадавших
14:38
Путин подписал пакет законов о гарантировании прав участников ДПН
14:32
«Сотнями каждый день»: украинские пленные сообщили о колоссальных потерях ВСУ
14:12
ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракт в КБР по заданию Киева

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023