«На темном пути»: Зеленский исполнит предназначение в кармическом 2023 году
Нумеролог Митрофана предрекла Зеленскому кармический 2023 год: он исполнит свое предназначение
Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС; 5-tv.ru
Став президентом, бывший комик превратился в диктатора, что может ему «выйти боком». В семье все тоже не так просто.
Президент Украины Владимир Зеленский должен изменить свою политику в 2023 году, чтобы избежать собственных проблем, а также раздора в семье. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала нумеролог Ирина Митрофанова. По ее словам, сейчас украинский лидер выбрал для себя темный жизненный путь, который не кончится для него ничем хорошим.
«Следующий год — кармический для Владимира Зеленского. Он должен выполнить свое предназначение на 100% без оглядок. В такие года Вселенная не прощает ошибок. Оставаясь на темном пути, человек получает страхи, эмоциональное выгорание, начинает терять здоровье. Затем Вселенная бьет по семье», — сказала Митрофанова.
В частности, отметила эксперт, в семейной жизни Зеленского могут начаться раздоры и ссоры, способные в дальнейшем привести к ее распаду. Также Вселенная может дать Зеленскому финансы, превратив его в «Кощея Бессмертного», когда речь идет об алчности, агрессии, жадности, спекуляции, лжи.
«Все это человеку дается в большом объеме, но забирается все остальное», — прокомментировала мастер традиционной китайской медицины.
Она подытожила, что следующий год должен стать для Зеленского годом духовного развития, совершенства и зрелости. Если глава Незалежной не пойдет по светлому пути, он получит от Вселенной не то, что хочет. А с ним останется только стресс и всевозможные потери.
Ранее 5-tv.ru писал о том, удастся ли Владимиру Зеленскому добиться войны между Россией и НАТО.
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