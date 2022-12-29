Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с Кроликом

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 738

Эксперт по китайской культуре Егорова рассказала, кому нельзя носить украшения с изображением кролика

Фото, видео: www.globallookpress.com / allOver; 5-tv.ru

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Милый зверек некоторым покажет зубки, кто осмелится надеть одежду с изображением Кролика и тем более, если сделает тату.

Маленький пушистый зверек может приносить не только удачу в 2023-м. Она обеспечена только любимчикам хозяина года, но есть и те, кому он покажет зубки, если они вздумают сделать тату с изображением Кролика или надеть кулон. Лучше даже не пытаться. Что им за это будет и почему, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

«Есть люди, которым нельзя носить этот символ. И это люди, в чьих картах рождения есть животные Петух и Крыса. В этом случае символ кролика, фигурка кролика и тем более тату вам просто противопоказаны», — предупредила собеседница.

А дело все в том, отмечает она, что в китайской астрологи Бацзы Кролик и Петух относятся к животным-антагонистам, то есть они сталкиваются друг с другом.

«Кролик, представляющий элемент дерева, и Петух, представляющий металл — в прямом столкновении. И это может выражаться в травмах, мелких порезах операциях и ссорах с окружающими и даже предательстве», — добавила эксперт.

С Крысой Кролик тоже находится в специфических отношениях, эту комбинацию в Китае любят меньше всего и считают ее комбинацией нецивилизованного наказания или, другими словами, нелюбви.

Поэтому, подчеркивает, людям, представляющим данные знаки, в этом году не помешает особая осторожность. Амулеты или сувениры с изображением Кролика «Крысам» и «Петухам» лучше из дома выкинуть. Контакта не получится при всем желании.

«А вот общаться представителям противоположных знаков можно. Ничего страшного, если кто-то среди ваших знакомых рожден год Петуха, а кто-то Кролика или Крысы. Это лишь означает, что друзья, социальное окружение представителей противоположного знака вам не подходит. То есть вы можете не любить друзей своего друга, рожденного в год Кролика, а он не принимает общество, которое входит в ваше окружение», — пояснила Егорова.

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