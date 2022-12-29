На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летнего Стаса

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На Пятом канале День добрых дел — помощь очень требуется мальчику, который рано остался без родителей. Он стал не нужен им из-за болезни и оказался в интернате. Верный диагноз поставили далеко не сразу. Сейчас у подростка с редким генетическим нарушением появился шанс на нормальную жизнь. Но средства реабилитации стоят немало. И когда нет любящей семьи, вся надежда на незнакомых, но неравнодушных людей. Вместе мы можем помочь: достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7101 или отсканировать QR-код на экране.

«Поскорее бы это все закончилось, и я забыл о том, что было».

Стас не любит говорить о прошлом, ведь за свои 15 лет он пережил так много: болезнь, которая приковала его к креслу, многочисленные выматывающие обследования, операции. И все это без полноценной поддержки родных. В шесть лет он оказался в интернате. Вспоминая то время, заметно нервничает. И успокаивается только тогда, когда его за руку берет любимая няня.

А когда-то Стас был обычным ребенком и рос в обычной семье в Азове, что в Ростовской области. Но неожиданно мальчишка будто «сломался»: перестал ходить и вскоре не смог даже ползать. Все тело буквально скручивало от боли. Мама оказалась не готова к таким трудностям и отдала сына в детский дом-интернат. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы смышленого мальчика не заметили в благотворительном фонде.

«На Стаса мы сразу обратили внимание, потому что он был, пожалуй, единственным там ребенком со светлой головой, с абсолютно ясным интеллектом, но на коляске. И мы подумали, что в Москве мы могли бы ему помочь», — рассказала координатор благотворительного фонда Дарья Морозова.

В столице установили баклофеновую помпу, снимающую напряжение в руках и ногах. Помогло, но ненадолго.

Вскоре мышцы ослабли настолько, что стало трудно поворачивать голову, говорить и даже глотать.

«Он не мог есть еду, обычную пищу, которую мы глотаем, не задумываясь. Каждый глоток для него был сопряжен с чувствительностью и болезненностью», — объяснила врач-педиатр, руководитель медицинского направления благотворительного фонда Наталья Гортаева.

И тут наконец выяснилось, что диагноз, поставленный в Азове, — ДЦП — ошибочен. У мальчика на самом деле очень редкое заболевание, генетическая поломка, которая встречается у одного человека на двести тысяч. Как только подобрали правильную терапию, жизнь Стаса преобразилась.

«Я сам чищу зубы, кушаю, пишу, рисую», — рассказал Стас.

«Он очень хочет быть нужным ребенком. Не зависимо от его состояния здоровья. Он очень способный мальчик, очень умный», — уверяет няня Стаса Татьяна Сорокина.

Стас мечтает стать программистом, и у него это обязательно получится, если мы поможем ему пройти долгий и сложный путь лечения, на который нужны немалые деньги. Кроме нас для сироты этого не сделает никто. Сам он верит, что добрых людей много, и при их поддержке ему удастся шагнуть в новую, самостоятельную жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Стасу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.