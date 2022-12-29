В Кремле раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Си Цзиньпина
Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются 30 декабря
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Современные технологии позволяют сделать переговоры закрытыми даже на расстоянии.
В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются по видеоконференцсвязи 30 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, какие темы станут основными на онлайн-встрече глав государств.
«Первый обмен репликами публичный, а затем разговор будет продолжен в закрытом режиме, потому что техника и специальная связь позволяют это делать», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, в первую очередь, политики собираются обсудить российско-китайские двусторонние отношения. Пресс-секретарь Путина отметил, что между странами сейчас происходит стремительный рост товарооборота. Также внимание будет уделено вопросам «скорейшего стратегического партнерства».
«Очень важным будет обмен мнениями о наиболее острых региональным проблемах. Есть и те, которые ближе к России, есть те, которые ближе к Китаю» — объяснили в Кремле.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Путин отменяет рабочие поездки.
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