В Кремле раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Си Цзиньпина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59

Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются 30 декабря

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Современные технологии позволяют сделать переговоры закрытыми даже на расстоянии.

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются по видеоконференцсвязи 30 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, какие темы станут основными на онлайн-встрече глав государств.

«Первый обмен репликами публичный, а затем разговор будет продолжен в закрытом режиме, потому что техника и специальная связь позволяют это делать», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, в первую очередь, политики собираются обсудить российско-китайские двусторонние отношения. Пресс-секретарь Путина отметил, что между странами сейчас происходит стремительный рост товарооборота. Также внимание будет уделено вопросам «скорейшего стратегического партнерства».

«Очень важным будет обмен мнениями о наиболее острых региональным проблемах. Есть и те, которые ближе к России, есть те, которые ближе к Китаю» — объяснили в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Путин отменяет рабочие поездки.

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