Украину превращают в площадку для легальной торговли органами

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 68

Журналист Шамаль обвинила Украину в легализации торговли донорскими органами

Украину превращают в площадку для легальной торговли органами

Фото: www.globallookpress.com / Kamila Stepien

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Предположительно, такой бизнес активно продвигают представители американской частной военной компании — есть отработанная схема.

Власти Украины превращают страну в легальную площадку для торговли донорскими органами. На это, считает журналист-расследователь Юлия Шамаль, указывает принятый закон о трансплантации — он разрешает опекуну или другому человеку, который взялся хоронить умершего, распоряжаться его органами.

«Возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше, готовят к статусу базы органов», — отметила она в интервью изданию URA.RU.

При этом, отметила Шамаль, пока никого из причастных к такой торговле с поличным не поймали. Но прецеденты по факту есть, и к ним в том числе имеют отношение военные американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт». У них, предположительно, отработана схема торговли, по которой орган на самом деле доходит не до нуждающегося в нем военного, а другого человека.

«Кто-то оказался на поле боя, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет», — озвучила предположения Шамаль.

Журналистка подчеркнула, что такой вид бизнеса все больше и больше приобретает легальную форму в Незалежной.

К слову, в конце 2021 года на Украине был принят закон Украины № 5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Документом установлено несколько новационных правил, вызвавших громкую дискуссию. Они позволяют больше не заверять нотариально согласие живого донора и его родных на трансплантацию. При наличии документов, удостоверять подлинность подписей не требуется. Также у граждан страны больше нет права назначать представителя, который сможет выступить в суде насчет согласия на посмертное донорство. Кроме того, разрешение на распоряжение органами умершего можно получить у ответственного лица, которое обязуется его похоронить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских военных накачивают польским сильнодействующим наркотиком.

Тема:
Украинский кризис
29 дек
В Германии заметили изменения в поведении Владимира Зеленского
29 дек
Что на самом деле украинцы думают о спецоперации и власти
29 дек
Хуже фашистов: военный эксперт рассказал об идеологии в «Азове»*
29 дек
«Вот, что мы увидели»: шаманы назвали дату окончания конфликта России и Украины
29 дек
Лавров: РФ не готова вести переговоры с Украиной по «формуле мира» Зеленского
29 дек
Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны
29 дек
Французский политик Филиппо о новой помощи Украине: «Тотальный бред»
29 дек
Глава Минцифры Украины на коленях умолял Маска о Starlink
29 дек
«На темном пути»: Зеленский исполнит предназначение в кармическом 2023 году
29 дек
«Действовал неумело»: в США считают, что Байден виноват в конфликте на Украине
-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.98
0.65 76.08
0.42
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

21:31
Как Россия усилила свою мощь на море
21:20
Покорила весь мир: Дмитрий Маликов назвал самую гениальную работу Артемьева
21:12
Пьяные гости и мишура: как уберечь питомцев от Нового года
20:58
SHAMAN рассказал о последней встрече с Эдуардом Артемьевым
20:52
Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Артемьева
20:34
Украину превращают в площадку для легальной торговли органами

Сейчас читают

Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023