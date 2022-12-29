Украину превращают в площадку для легальной торговли органами
Журналист Шамаль обвинила Украину в легализации торговли донорскими органами
Фото: www.globallookpress.com / Kamila Stepien
Предположительно, такой бизнес активно продвигают представители американской частной военной компании — есть отработанная схема.
Власти Украины превращают страну в легальную площадку для торговли донорскими органами. На это, считает журналист-расследователь Юлия Шамаль, указывает принятый закон о трансплантации — он разрешает опекуну или другому человеку, который взялся хоронить умершего, распоряжаться его органами.
«Возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше, готовят к статусу базы органов», — отметила она в интервью изданию URA.RU.
При этом, отметила Шамаль, пока никого из причастных к такой торговле с поличным не поймали. Но прецеденты по факту есть, и к ним в том числе имеют отношение военные американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт». У них, предположительно, отработана схема торговли, по которой орган на самом деле доходит не до нуждающегося в нем военного, а другого человека.
«Кто-то оказался на поле боя, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет», — озвучила предположения Шамаль.
Журналистка подчеркнула, что такой вид бизнеса все больше и больше приобретает легальную форму в Незалежной.
К слову, в конце 2021 года на Украине был принят закон Украины № 5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Документом установлено несколько новационных правил, вызвавших громкую дискуссию. Они позволяют больше не заверять нотариально согласие живого донора и его родных на трансплантацию. При наличии документов, удостоверять подлинность подписей не требуется. Также у граждан страны больше нет права назначать представителя, который сможет выступить в суде насчет согласия на посмертное донорство. Кроме того, разрешение на распоряжение органами умершего можно получить у ответственного лица, которое обязуется его похоронить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских военных накачивают польским сильнодействующим наркотиком.
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