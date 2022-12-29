Путин назначил прокуроров в четырех новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин назначил прокуроров четырех недавно присоединенных к России регионов. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 29 декабря.

В указе значится, что на пятилетний срок в органах прокуратуры новых субъектов РФ назначаются четверо. Прокурором ЛНР был назначен Глеб Михайлов, ДНР — Андрей Спивак. Чин в органе прокуратуры Херсонской области был также присвоен Андрею Петрову.

Согласно указу, Кирилл Осипчук был освобожден от занимаемой им должности заместителя прокурора Ростовской области и назначен прокурором Запорожья.

Спиваку также был присвоен чин государственного советника юстиции второго класса.

В сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей поддержали вхождение субъектов в состав России. 30 сентября российский лидер подписал указ о присоединении к РФ четырех новых регионов.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть.