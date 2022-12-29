Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Артемьева

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, скончавшегося на 86-м году жизни 29 декабря 2022 года в одной из московских больниц.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева», — приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Владимир Владимирович отметил, что музыка великого композитора связала многие поколения и стала настоящим символом целой исторической эпохи. Эдуард Николаевич Артемьев проложил особый, очень личный путь в искусстве, он был предан своему призванию. Его удивительные, искренние и проникновенные мелодии навсегда останутся с россиянами.

Ранее 5-tv.ru пообщался с Владимиром Машковым, который рассказал о совместной работе с Эдуардом Артемьевым.