Экс-супруг Карины Палецких вспомнил о детях спустя 7 месяцев после расставания

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 72

Блогер судится с бывшим мужем за алименты и делит совместно нажитое имущество с помощью юриста Кати Гордон.

Экс-супруг Карины Палецких вспомнил о детях спустя 7 месяцев после расставания

Фото: Instagram* / karina_paletskikh

Читайте нас в: Дзен Новости

Блогер Карина Палецких опубликовала на своей странице фото с бывшим мужем Олегом и дочерьми. Отец не видел наследниц больше семи месяцев, так как исчез вскоре после расставания. Судя по записям звезды, суды по разделу имущества мужчина при этом не пропускал. Он спорил не только об общем доме, но даже о машине, которую Палецких купила после развода — настаивал, что накопила экс-супруга на нее в браке.

Ни дома, ни машины Олег не получил, юрист Катя Гордон крепко взялась за дело и отвоевала богатства блогера. После этого бывший решил все-таки навестить дочерей. Он поздравил среднюю с днем рождения, а на следующий день отвел всех трех девочек и их маму в ресторан. Там и было сделано трогательное фото — на нем дочки обнимают отца.

«Это была самая долгая разлука по ряду обстоятельств. Но спустя 7,5 месяца они увиделись с папой. Я счастлива за своих любимых девочек. Лучший подарок для них на Новый год», — прокомментировала кадр Палецкая. .

Поклонники блогера, привыкшие получать отчет о ее каждом шаге и особенно о злодеяниях экс-возлюбленного, похвалили звездную маму. Они оценили ее желание порадовать детей, несмотря на скандал и продолжающиеся судебные разборки. Не оставила без мнения ситуацию и Катя Гордон. В комментарии к снимку она попросила клиента объяснить мужчине что суд он не выиграет. Пусть мол, прекращает подавать иски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проведет Новый год другой популярный блогер — жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

9:42
Телеведущая Лера Кудрявцева: «Если прошла любовь, то мужа никто не удержит»
9:25
В России хотят создать новую мобильную операционную систему
9:08
Стендап-комик Романов о разводе после семи лет брака: «Я ушел рыдать»
8:59
После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур
8:50
В канун Нового года россияне штурмуют гипермаркеты: очереди сумасшедшие
8:41
«Я счастлив, что мы — Россия»: в Мариуполе построили более 20 зданий

Сейчас читают

Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
«Доведем победу»: Вассерман сделал прогноз спецоперации на 2023 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023