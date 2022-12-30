Паулина Андреева отказывается от фото с поклонниками: «Не хочу тратить жизнь»

Правила нужны для того, чтобы их нарушать, но это определенно не про данную знаменитость.

За «цифровую чистоту» выступает актриса Паулина Андреева. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию РБК. В частности, по словам селебрити, у нее есть несколько правил при съемке, которые она неукоснительно соблюдает. К примеру, девушка никогда не откажет в совместном снимке ребенку, а даже наоборот сама попросит сфотографироваться, если увидит, что он стесняется. Однако в вопросе фотографии имеется и табу.

«Я не фотографируюсь с каждым желающим на улице. Праздное фотографирование на улице, в магазине — это не для меня. И я всегда вежливо объясняю, почему отказываю. Я не очень вижу смысл своего присутствия, своей фотографии в чужих телефонах. Я не хочу тратить на это свою жизнь», — сказала Андреева.

Раньше ей было тяжело говорить нет, поскольку все пытались убедить ее в том, что раз она отказывает — значит виновата. Звезда для себя поняла, что она не должна делать так, как думают другие, несмотря на публичность профессии.

«Мне всегда приятны те, кто подходит ко мне с добрыми намерениями. Но необязательно подтверждать это совместным селфи», — прокомментировала собеседница издания.

К слову, Андрееву расстраивают те, кто пользуется мобильниками во время спектакля, и она не выставляет жизнь напоказ. Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Паулина Андреева посещала психоаналитика.