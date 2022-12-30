Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Стаса

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Молодой парень скоро сможет начать жить полноценной жизнью.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 15-летний Стас.

Из-за редкого генетического нарушения, которое проявилось только в шесть лет, от мальчика отказалась мама, и он оказался в интернате.

Болезнь приковала подростка к инвалидному креслу. Но благодаря правильной терапии сейчас у Стаса появился шанс на нормальную жизнь. Для этого нужно пройти дорогостоящую реабилитацию.

И собрать на нее деньги помогли неравнодушные люди.

Благодаря вам зрителям Пятого Канала всего за сутки удалось собрать 3 миллиона 876 тысяч 548 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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