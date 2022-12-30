«Травмированы в отношениях»: почему Лолита не хочет выходить замуж

Дело в недоверии или действительно в нежелании возиться с бумагами?

Певица Лолита, которая сейчас снова счастлива в личной жизни, не планирует в шестой раз идти под венец. Все дело в брачном договоре — без документа знаменитость не готова прыгнуть в омут с головою. Артистка объясняет это нежеланием заниматься бумажной волокитой, но так ли это на самом деле или причина в недоверии? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответила психолог Олеся Иневская.

«Я бы здесь говорила, что это признак более зрелого подхода, более зрелой позиции к браку, потому что люди, которые именно травмированы в отношениях, они становятся более избегающими, они хуже доверяют. Здесь мы можем говорить о том, что человек понимает, чего он хочет от брака, что не впадает в романтические иллюзии», — пояснила собеседница.

А вот люди, которые идеализируют отношения, очень рискуют. С одной стороны, они хотят доверять партнеру, с другой — не думают о будущем, особенно, если есть что терять.

«Часто люди используют такой защитный механизм как идеализация, партнера, отношений, брака. И в этом случае к брачным договорам относятся негативно: с нами такого никогда не случится, это навсегда… На их фоне, люди, которые заключают договор, выглядят более здраво. Они более осознанно подходят к отношениям», — добавила эксперт.

Она напомнила, что у Лолиты уже было пять браков, из которых два закончились громкими разводами. Причем на последнем знаменитость точно извлекла урок на всю жизнь — Дмитрий Иванов, как оказалось, и верностью не отличался, и здоровым образом жизни, увлекаясь запрещенными веществами. Кроме того, попадал под влияние секты, а потом всего еще и пытался претендовать на заработанное Лолитой имущество. Заходить в ту же воду после такого вряд ли кому-то снова захочется.

«После такого опыта у человека появляется желание прояснять границы в следующем браке. И в этом случае брачный договор может влиять более позитивно на психологическое состояние женщины, если он защищает ее от дальнейших потрясений», — отметила психолог.

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