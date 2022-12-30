Надя Ручка о женской зависти: Я бы не стала так себе карму портить

Мы все часто сталкиваемся с завистью в своей жизни. Когда ты взбираешься на вершину успеха, когда ты яркая личность, иногда количество отрицательной энергии вокруг тебя только увеличивается. Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка уверена, что такими вещами себе карму портить нельзя.

О женской зависти и астрологии певица рассказала в интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

А с женской завистью сталкивалась? И вообще с завистью?

Я думаю, да. Чаще мне это мои близкие говорили: Вот, посмотри, вот этот поступок. Нет, это не зло, это зависть. Я просто как-то только сейчас стала различать. Раньше я не понимала.

А за что принимала?

Человек сглупил, допустим. Или я думала, что по невнимательности, что как-то ошиблась в поведении или она просто злая. Алгоритм зависти мне до конца не понятен.

Иногда от зависти люди идут на какие-то очень жестокие поступки.

Ну да, сейчас я это понимаю.

Предательство или подставить человека, чтобы он оказался в каких-то очень неприятных ситуациях.

Но это, знаете, можно только пожалеть. Я бы так не хотела себе карму портить.

Вообще в карму веришь?

Это такая расхожая фраза. Для меня это закон причин и следствий. Я просто понимаю, что ни один человеческий поступок не остается незамеченным. Если ты считаешь, что так нормально поступать с людьми, то жизнь, скажем, там, небеса, поставят тебя в такую же ситуацию, чтобы ты поняла — это так? ты права? Может быть и права. Ну, побудь, в этой обуви походи, посмотри, может, тебе классно. Поэтому я это называю карма. Не то, что какое-то возмездие на кого-то снизойдет. Это жизнь, это просто уроки.

А в астрологию?

Да, я во все понемножку верю, даже в инопланетян. Я, в принципе, скажи, что здесь эльфы живут. А чего нет? Это же все зависит, как говорится, это шутка, конечно. Все зависит от дилера. Поэтому можно все что угодно поверить и увидеть.

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