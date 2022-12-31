Надя Ручка о сожалениях и несостоявшейся балетной карьере: Жизнь проходит

Когда солистке группы «Блестящие» Наде Ручке было девять лет, родителям предложили отправить девочку в Москву, в интернат для одаренных детей, увлекающихся балетом. Однако мама и папа не осмелились отпустить дочь так далеко и она осталась в Никополе.

Сожалеет ли Надя Ручка об изменившемся сценарии жизни, певица рассказала ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

У тебя не состоялась балетная карьера. Не возникало никогда жалости о том, что, может быть, путь должен был быть другим, если бы тогда родители не отказали?

Только когда я закончила заниматься балетом, это еще чуть-чуть шлейфом так неслось — А как жаль! Я до сих пор не могу смотреть на балет, потому что рыдаю. Мне очень нравится этот вид искусства. А так нет. Как-то я философски к этому отнеслась. Зато у меня стопы не испорчены.

Везде есть свои плюсы. Ну, как-то я так к этому отношусь, что куда-то тебя жизнь несет. Так бывает, что ты как бы против течения пытаешься, как этот лосось, плыть, а тебя все равно какая-то байдарка подхватит и уууу… И несет уже в своем канале. У меня вот так происходит. И я всегда склонна бороться за то, что мне нужно. Но если я вижу, что меня отчаянно уносит, я прислушиваюсь, значит, так надо. Значит, мне надо было просто получить балетный опыт. Научиться плавно двигаться. Все это пригодилось в жизни. Я не буду сожалеть, я не знаю, что там могло бы быть. Я не знаю.

Ты вообще по жизни не сожалеешь ни о чем? Или все-таки есть какие-то вещи, которые смотришь, думаешь: Нет, лучше, конечно, было бы поступить по-другому.

Наверное, нет. Не сожалею. Я, потому что не знаю, кем бы я была, если бы не эти вещи. То есть, может быть, какую-то боль. Не думаешь, как было бы, если бы я не проходила вот эти болезненные опыты, наверное, я была бы как-то полегче. Наверное, легче бы жизнь воспринимала. Ну и как-то немножко подумаю: Да, ладно, как будто так было. Все, хватит уже. Не хочу в этом париться. Надо идти дальше. Я сейчас все больше и больше замечаю, насколько сильно мы находимся в голове и насколько редко находимся в теле, в нынешних обстоятельствах.

Жизнь же проходит, а у тебя пол головы занято прошлым, пол головы занято будущем. И ничего в настоящем. Уже замечала. Когда ты подходишь к человеку, тронешь его, он, аж, подскакивает. Это что обозначает? Где он летал, этот человек?

Он может быть напряженным…

Он напряжен был, потому что его напрягали его мысли. Он напрягся же от своих мыслей, правильно? Он думал о чем-то, что его страшит. Все. И тут ты его, как ворона в анекдоте, палкой с неба сбила. Она: О, Боже! Поэтому меня стали раздражать эти мысли? Ты себя ловишь на том, что стоишь в душе, моешься и вода стекает по тебе. И это приятно. Потом, бац! И мысль полетела: Я сегодня надену все-таки эти ботинки или эти. Ну почему? Ну почему она прилетает в мою голову? Почему я не могу побыть здесь и сейчас? И начинаешь там какие-то сожаления о прошлом.

Я хотя бы о прошлом уже не думаю фактически. Иногда, конечно, я думаю о будущем, предстоящем дне или каком-то нашем интервью. Но для меня это некая практика. Попробовать пожить, потому что, правда, пока мы о чем-то думали, пролетела жизнь. И мы ее так, только оглядываясь, смотрим. И вот тут же, когда ты всю жизнь думаешь: Я вот туда приду, сделаю. Ты вот там в этих мыслях, ты не заметила ничего, что происходило здесь с тобой. Потом ты сидишь и думаешь: Как же я вот это все не заметила, как же оно все ушло? Вот эта постоянная тяга сюда в мыслях приводит к постоянным сожалениям.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.