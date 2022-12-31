Надя Ручка о критике Лепса и других звезд: У себя бревна в глазах надо разгрести

Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Виктория Боня… Сразу несколько звезд попали в топы новостей из-за различных скандалов. Можно ли простить им их поступки, важно ли помнить, что они тоже люди? О восприятии знаменитостей поклонниками и смене правил игры в интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru солистка группы «Блестящие» Надя Ручка.

Шоу-бизнес в последнее время сильно штормит. Нервы у всех сдают. Кто-то ложится под капельницы и в соцсетях жалуется на здоровье, а кто-то срывается на поклонников. Ты как раз недавно комментировала драку Григория Лепса в Петербурге и инцидент на концерте. Получилось очень как-то дипломатично. Очень интересно, что все ждали Лепса и они его получили таким, какой он есть.

Раньше не было интернета, и об артисте судили по его песням, по его жанру, в котором он, как он одевается. Все имели какую-то свою иллюзию, картинку, собственно, что человеку tеще нужно от артиста, его деятельность. Ну, допустим, ты актер. Вот мне нужны фильмы с твоим участием. Или мне нужно послушать песенки, которые ты поешь. Зачем глубже туда? Зачем вот это все? Оно и не надо, да?

Сейчас появился Интернет, и сейчас уже новый Level. Глубже идем, мы идем глубже. Нам интересно покопошиться, что ж у него там дома. Как-то появился желтая пресса? Да уже так стали появляться и телеканалы, которые об этом снимают. А сейчас уже артисты сами это все выкладывают и на все новые уровни общения артиста с людьми. И вообще, насколько нужно то, что ты делаешь? Может, ты просто будешь медийной личностью, какой-то.

Я все время вспоминаю вот эту девочку. Таксидермиста. Ну, в общем, она сделала чучело лисы. Такое получилось очень смешно, коряво и мемы были в интернете. И потом эта лиса стала гастролировать по ночным клубам. Людей даже собирали на эту лису посмотреть. То есть, по сути, тебе уже можно не быть ни артистом, ни талантливым, ни певцом. Ты просто может быть персонажем, у которого просто все будут обсуждать и ходить на тебя, как на эту дохлую лису посмотреть. Да? Как-то вот так все поменялось.

Ну, просто здесь, когда обсуждают Лепса, я понимаю, что он сейчас очень популярный человек. Как не собрать зрителя, как и именем его, к экранам прилепить? Это когда обсуждают то, что он себя как-то дерзко повел на сцене. Но, извините, а его за что полюбили? Полюбили за его стиль песен. За его жанр. Да какая музыка! Вслушайтесь. Ведь это сначала вроде бы казалось шансон, потом уже такое переходящее по аранжировке в рок. Это специфическая музыка. Это же не классику от него слышишь, да? И вот эти усы. А сейчас человек сядет за рояль. Да, там было бы странное такое поведение. Ну, здесь есть специфическая музыка, специфические артисты, которые, если люди смотрели внимательно его концерты, там и микрофоном жонглировать, еще что-то. Его любят те люди, которым нравится такое проявление, которые любят рок, которые любят, когда все громко, любят эти эмоции. Там, у него там, например, «Водка на столе». Это все твое. Ты такую музыку слушаешь, то почему тебе не нравится, что человек бросил микрофон на сцену? Мне это непонятно.

Дальше сериал продолжился. После микрофона была еще драка в баре. Поэтому как раз это к вопросу, я здесь скорее не про Лепса хотела поговорить…

Это просто мужские разборки. Послушайте, когда тут артист, а где-то ты не артист, ты просто человек — мать, отец, мужчина, женщина. У тебя есть другая своя жизнь, которая не в кадре. И только есть та проблема, что сейчас ты в кадре можешь оказаться в любой момент, потому что у всех есть телефоны, все тебя снимают. Пошел ли ты под кустик в собственном имении сходить, понимаешь? Или все-таки кому-то ты пенделя отвесил в ночном клубе. Ты остаешься человеком со своими всеми минусами и плюсами. Не надо лицемерить, когда ты начинаешь человека осуждать. Ты что, хочешь сказать, что ты никогда не совершаешь ошибки? Что почему его жизнь должна стать каким-то примером благочестия? Какой пример? Если бы человек был полностью благочестивым, он бы назывался святым и, скорее всего, уже бы, может быть, и не рождался на этой планете. Поэтому тут надо, конечно, нам свои бревна в глазах разгрести, а потом тыкать пальцами.

Но если это часть игры: Ой, давайте пофукаем, он так себя повел. Ну тогда да, играем и не рвем жилы. Как есть, так есть. Все. Один сделал ошибку все пофукали, на завтра забыли. Человек, может быть, потом с инфарктом ляжет, потому что у него все на него пофукали. Ну что ж…

Популярность она навешивает определенное нервное перенапряжение. И не все справляются со стрессоустойчивостью. И поэтому каждый выражает и справляется с этим, как он может. То есть, у кого-то это именно тригерит и он начинает выкидывать какую-то реакцию на зрителей, на охрану, на обслуживающий персонал, на что угодно. Или вообще идет, просто ложится лечиться под капельки, нервы успокаивать. Бытует такое мнение, что если ты решил пойти в публичную профессию, мне кажется, что это идет из какого-то советского периода, то ты не имеешь права уже на вот этого человека.

Я не знаю, конечно, когда это все пошло, даже если это было советское время, то, извините, камера была не у каждого человека. Вызвать камеру это надо было еще, знаете, ох, иметь силу. Да, можно у камеры потерпеть. Но если сейчас камера везде. И к тебе, извини за выражение, в общественный туалет могут ворваться и снимать тебя. Где тоже ты должен оставаться собой, где тоже у тебя должна быть какая-то гавань?

У себя дома за закрытыми шторками гавань…

Ну, это все, знаете, так. Это, мне кажется, придумали люди, которые любят придумывать правила, которые сами никогда эти правила не соблюдают. Обычно так. Потому что если человек терпимо к другим, то, что и сам к себе… А вот эти, которые со сводом правил бегают… Что я могу сказать… Я не знаю даже, в чем наш вопрос. Обязан, не обязан. Сейчас уже сложно, потому что бывают люди-провокаторы, которые пранкеры, знаете, выводят из себя. Но тут же все равно, ну, нажмут же за полчаса на какую-нибудь кнопочку, и вот у тебя уже пена изо рта летит и все включают камеру. Также можно достать кого угодно.

Но тут, во первых, сложность нашей жизни современной ну, не сложности, но особенности. Ну и, конечно, культура человека и того, кто тебя снимает, и самого артиста. Потому что кто-то, в принципе, всегда себя ведет. Как-то надменно и высоко, с короной какой-то расстаться не может, даже засыпать ночью. А кто-то действительно устал.

Тут все по разному. Я могу сказать, что-то примерно у меня есть, но в нынешних реалиях мне даже важнее не что конкретно я сделаю, а как я это сделаю. Мне кажется, очень важно, чтобы мы оставались людьми, потому что все последние годы у нас всех увеличился, конечно, стресс, начиная с этой пандемии. Она на самом деле людям не просто далась Я не говорю о том, что теряли работы. И, в принципе, это так тяжело после всего… Знаем, какие события начались. И я вижу, как люди сильно меняются. Ну, меняются как бы внешние проявления. Конечно, никто не меняется, но просто ты теперь видишь, что и как. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы оставались людьми, чтобы мы были понимающими, добрыми, чтобы я такой оставалась.

Я хочу сохранить всех своих близких. Такие какие-то вещи. Я за эти годы последние с появлением ребенка и всех событий, которые следовали за этим, я очень сильно много чего в себе увидела, много чего поменяла. И я сама за собой не успеваю. И еще есть вещи, которые которыми нужно запустить, потому что у меня грандиозные планы на жизнь. Я в этих грандиозных планах хочу быть тем человеком, за которого мне будет не стыдно ни за один мой шаг.

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