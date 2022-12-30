Эдгард Запашный рассказал о новогодней семейной традиции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Семья знаменитого дрессировщика собирается за столом, чтобы проводить год в кругу самых близких.

Эдгард Запашный рассказал о новогодней семейной традиции

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Народный артист РФ Эгард Запашный рассказал о семейной новогодней традиции. В авторской колонке сайта ФАН представитель цирковой династии написал, что в его семье принято поднимать первый тост за уходящий год до полуночи.

«В конце года принято подводить итоги. В нашей семье принято, что до полуночи первый тост мы поднимаем за уходящий год и благодарим за то, что его прожили», — поделился с читателями артист.

Запашный отметил, что воспоминания за год не всегда бывают приятными. Однако в кругу его близких всегда есть за что поблагодарить друг друга, чтобы поднять настроение.

Знаменитый дрессировщик также пожелал россиянам, чтобы Новый 2023 год принес много счастья и здоровья, а горе обходило стороной.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Эдгард Запашный после нападения тигра. Зверь ударил циркового артиста по лицу и оставил на память о 2022 годе шрам под глазом.

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