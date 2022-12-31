КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. Как пишет ТАСС, по данным береговой охраны Японии, два снаряда уже достигли своей цели. Служба безопасности страны на мору также предупредила о возможных повторных запусках.

Отмечается, что в данный момент японские военные анализируют характеристики упавших ракет, изучают дальность, высоту и скорость полета. Атака со стороны Северной Кореи произошла через восемь дней после предыдущей провокации. 23 декабря были запущены две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности (SRMB) в районе Сунан в Пхеньяне. Накануне военные власти Южной Кореи объявили об успешных испытаниях твердотопливной космической ракеты-носителя.

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