Политик США Янг призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

Штаты продолжают выделять баснословные суммы на сдерживание сил России, все глубже закапывая себя в яму.

Политик США Янг призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг является военным преступником, которого должны приговорить к 30 годам заключения без права на досрочное освобождение. Об этом в Twitter написал американский политик Джеффри Янг. Таким образом он прокомментировал заявление руководителя НАТО, который назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем для достижения мира.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — написал Янг.

Тогда же он осудил американскую Демократическую партию, поддержавшую нацистский режим в Киеве. С его слов, если бы он сам участвовал в голосовании, то выступил бы против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».

До этого палата представителей конгресса США поддержала проект бюджета на будущий финансовый год. Кроме того, его одобрил Сенат. По документу, почти 45 миллиардов долларов выделят Незалежной в рамках поддержки. Всего объем бюджета составляет, приблизительно, более полутора триллионов, из которых 858 миллиардов пойдут на оборонные нужды Штатов.

Помимо этого, более 300 миллионов долларов пойдут на «противодействие влиянию РФ». Средства предназначены для поддержки энергетической независимости стран — потребителей российского топлива. Отдельно несколько миллиардов выделены на сдерживание России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как глава австрийского МИДа призвал Европу не игнорировать РФ.

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