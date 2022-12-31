«Сделал меня счастливым»: Родион Газманов подвел итоги 2022 года

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 729

Родион Газманов признался, что 2022 год сделал его счастливым

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын знаменитого певца несказанно рад отмененным карантинным ограничениям.

В народе существует негласная традиция — подводить итоги года в преддверии новогодних праздников. Певец Родион Газманов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своими выводами за 2022 год.

Сын Олега Газманова признался, что уходящий год получился невероятно продуктивным. В частности, на успешность периода повлияли отмененные карантинные ограничения. По словам артиста, люди изголодались по мероприятиям и охотно брали билеты на его концерты.

«Мы выпустили с нашей командой несколько клипов, выпустили огромное количество материалов, съездили в туры, концерты <…> мы проехали по России, у нас были аншлаги», — поделился Родион.

Газманов-младший добавил, что в 2022 году они с командой экспериментировали и добились успехов в новом формате. 41-летний артист устраивал квартирники, на которых читал стихи своего собственного творчества. По его словам, мероприятия получались очень живыми, театральными и теплыми.

«Я могу сказать, что этот год сделал меня счастливым», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов высказался о новогодних «огоньках».

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

20:50
ТОП-10 способов дешево украсить квартиру к Новому году
20:45
«Излучайте добро»: солистка Artik & Asti Севиль поздравила россиян с Новым годом
20:40
ТОП легких угощений для детского праздничного стола
20:30
Удача Водяного Кролика: в чем встречать Новый год — 2023
20:20
«Стараюсь работать»: почему Родион Газманов не встречает Новый год с семьей
20:10
Мятая рубашка и йога: Джаред Лето восхитил поклонников откровенной фотосессией

Сейчас читают

Черный день для ВСУ: российская артиллерия перемолола очередные HIMARS и М777
Надя Ручка об отношениях: Разве только мужчина хочет секса? А ты не хочешь?
SHAMAN в поздравлении с Новым годом поблагодарил за поддержку его творчества
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023