«Сделал меня счастливым»: Родион Газманов подвел итоги 2022 года

Сын знаменитого певца несказанно рад отмененным карантинным ограничениям.

В народе существует негласная традиция — подводить итоги года в преддверии новогодних праздников. Певец Родион Газманов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своими выводами за 2022 год.

Сын Олега Газманова признался, что уходящий год получился невероятно продуктивным. В частности, на успешность периода повлияли отмененные карантинные ограничения. По словам артиста, люди изголодались по мероприятиям и охотно брали билеты на его концерты.

«Мы выпустили с нашей командой несколько клипов, выпустили огромное количество материалов, съездили в туры, концерты <…> мы проехали по России, у нас были аншлаги», — поделился Родион.

Газманов-младший добавил, что в 2022 году они с командой экспериментировали и добились успехов в новом формате. 41-летний артист устраивал квартирники, на которых читал стихи своего собственного творчества. По его словам, мероприятия получались очень живыми, театральными и теплыми.

«Я могу сказать, что этот год сделал меня счастливым», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов высказался о новогодних «огоньках».