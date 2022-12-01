Родион Газманов о «Голубых огоньках»: «Сколько можно петь старые песни?!»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Родион Газманов объяснил неизменность «Голубого огонька» соблюдением традиций

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»; 5-tv.ru

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На передачах подобного типа исполняют песни, которые давно полюбились всей стране.

Певец Родион Газманов сообщил о сложных съемках прошедших новогодних телевизионных программ. По мнению сына композитора Олега Газманова, больше всего страдают не сами артисты, а массовка, которая вынуждена долго находиться на площадке и изображать праздничное настроение.

«Артисты там так не страдают, как страдают артисты массовки, которым нужно сидеть там по 14-16 часов. Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц. Да я бы тоже лег спать в полночь, если бы не работал», — объяснил вокалист.

В том числе музыкант рассказал, почему ежегодные выпуски программы «Голубой огонек» не сильно отличаются друг от друга. По мнению знаменитости, дело в традициях, а им изменять очень рискованно. На передачах подобного типа играют композиции, которые давно полюбились слушателям и стали родными для всей страны. Если сделать «Голубой огонек» новым, это понравится далеко не всем. Люди хотят смотреть программу в традиционном виде, только так она максимально подарит новогоднее настроение.

«Голубые огоньки — это традиция еще с советских времен. Любой, кто говорит: „Давайте оживим огоньки, давайте туда свежую кровь“… Я сам всегда говорил: „Сколько можно петь старые песни, столько нового всего“. Понимаете, традиция в том, что там исполняются всем полюбившиеся песни теми артистами, которые очень давно на сцене. Я думаю, что и телевизионные продюсеры боятся потерять рейтинги, если они кардинально поменяют программу», — сказал вокалист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Газманов определил будущее уехавших звезд после возвращения.

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