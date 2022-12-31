Ксения Бородина проведет Новый год в Таиланде на новой вилле

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 20

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала свою виллу с лифтом и кинотеатром в Таиланде

Ксения Бородина проведет Новый год в Таиланде на новой вилле

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Знаменитость покинула Россию вместе с детьми на фоне ссоры с матерью из-за паспорта.

Виллу с лифтом и кинотеатром в Таиланде показала телеведущая Ксения Бородина, заодно попозировав в купальнике. Знаменитость не впервые выбирает отдых в Юго-Восточной Азии. Селебрити традиционно бывает там на каникулах, питая к этому месту огромную любовь и даже встречает Новый год. Если учесть, сколько вещей взяла с собой звезда, можно прийти к выводу, что семья проведет в жаркой стране все новогодние праздники.

Вилла имеет великолепный вид во двор, где расположены экзотические скульптуры и небольшой водоем. Из окна видно красивый пляж. К слову, есть информация, что Бородина покинула Россию после ссоры с матерью из-за паспорта. Из-за того, что Инна Булатовна не смогла найти документ, поездка едва не сорвалась.

«Бабушка с утра всем мозги сделала уже. Порыдала… Да, бабушка?» — писала ведущая «Дома-2» в социальных сетях.

Несмотря на казус, Бородина с дочками теперь нежится в лучах тайского солнца. Ранее 5-tv.ru писал о том, что подарила Бородина дочери.

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