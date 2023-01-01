Секрет молодости: Алсу призналась, чего ей стоил отказ от фастфуда

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 42

Алсу остается в хорошей форме благодаря отказу от фастфуда и спорту

Секрет молодости: Алсу призналась, чего ей стоил отказ от фастфуда

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певица рассказала, что раньше была ярой поклонницей вредной еды. Почему же пришло время все изменить?

Певица Алсу в свои 39 лет может похвастаться отличной фигурой и сохранившейся молодостью. Главные секреты молодости артистки — хорошая генетика и полный отказ от вредной еды. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По словам Алсу, с годами ее организм сам отказался от фастфуда, потому что из-за такой еды певица плохо себя чувствовала.

«Я люблю вкусно поесть, но, к счастью, достаточно медленно поправляюсь. А с годами организм сам отказался от вредной еды, которую раньше я очень любила, — от чипсов, блюд в кляре, салатов с бальзамическим уксусом», — призналась артистка.

Также звезда отметила, что между жареной картошкой и рыбой на гриле выбрала бы второе блюдо. Мол, после него будет чувствовать себя легко и комфортно.

Кроме определенных правил в питании, Алсу также уделяет много времени спорту и косметическим процедурам.

«Помимо генетики — мои родители до сих пор в превосходной форме — я много работаю над собой: посещаю косметологов, занимаюсь спортом», — отметила певица.

На российской эстраде Алсу почти четверть века и за это время стала выглядеть только краше.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алсу спустя 23 года перевоплотилась в девочку-подростка.

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