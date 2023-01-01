Сотни людей эвакуировали из больницы Первомайска после атаки ВСУ

После очередного обстрела ВСУ города Первомайска Луганской народной республики из больницы пришлось эвакуировать несколько сотен людей. Об этом сообщил представитель лечебного учреждения Перевальска, куда доставляли граждан в состоянии различной степени тяжести.

«Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы», — цитирует представителя больницы РИА Новости.

Регулярные обстрелы украинские националисты и не думают прекращать. Бьют, как и прежде, преимущественно по жилым регионам. Среди пострадавших объектов инфраструктуры, в частности, детские сады и школы. Дети также становятся жертвами преступлений киевского режима.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киевской области сообщили о разрушении объекта инфраструктуры.