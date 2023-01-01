Сотни людей эвакуировали из больницы Первомайска после атаки ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 87

Представитель госпиталя, куда доставляли пострадавших, отметил, что среди пациентов есть и люди в тяжелом состоянии.

Сотни людей эвакуировали из больницы Первомайска после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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После очередного обстрела ВСУ города Первомайска Луганской народной республики из больницы пришлось эвакуировать несколько сотен людей. Об этом сообщил представитель лечебного учреждения Перевальска, куда доставляли граждан в состоянии различной степени тяжести.

«Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы», — цитирует представителя больницы РИА Новости.

Регулярные обстрелы украинские националисты и не думают прекращать. Бьют, как и прежде, преимущественно по жилым регионам. Среди пострадавших объектов инфраструктуры, в частности, детские сады и школы. Дети также становятся жертвами преступлений киевского режима.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киевской области сообщили о разрушении объекта инфраструктуры.

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