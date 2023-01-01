МВД РФ: новогодняя ночь в России была без происшествий

Правоохранительные органы рекомендуют быть внимательными в праздники. Риск столкнуться с мошенниками и другими преступниками всегда есть.

Общественный порядок в новогоднюю ночь обеспечила российская полиция. Благодаря слаженной работе сотрудников происшествий удалось избежать. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур», — пояснила представитель МВД.

Волк также уточнила, что в торжественных мероприятиях участвовали более полутора миллионов человек. К слову, некоторое время назад сообщалось, что в России в пять раз увеличилось количество преступлений «карманников». Злоумышленники не дремлют даже в праздники, поэтому правоохранительные органы рекомендуют быть внимательными. В частности, у петербурженки Ксении Крутицкой украли новенький смартфон, за который она совсем недавно отдала 60 тысяч рублей.

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