Инсульт и воспаление легких: врач назвал смертельные осложнения гриппа

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 59

Иммунолог Скорпилева: после гриппа человеку грозит инфаркт и инсульт

Инсульт и воспаление легких: врач назвал смертельные осложнения гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Уменьшить риск осложнений поможет прививка от гриппа.

Заболеваемость гриппом растет во всем мире и обещает стать самой высокой за последние годы. О смертельных осложнениях после этого заболевания в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

По ее словам, причиной смерти после гриппа могут быть инсульты, инфаркты, воспаления легких и менингоэнцефалиты.

«Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — отметила Скорпилева.

Чтобы помочь организму и защититься от последствий, нужно вакцинироваться от гриппа. Врач отмечает, что прививка не спасает от заболевания, но помогает легче перенести его. К тому же, вакцинация защитит от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов.

«Это абсолютно доказано на протяжении многих лет», — подчеркнула медик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать осложнений при гриппе.

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