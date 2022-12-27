Особая тактика: врач объяснил, как избежать осложнений при гриппе

Именно первые сутки заболевания показывают, насколько тяжело оно будет протекать дальше.

При первых симптомах гриппа и ОРВИ необходимо принимать противовоспалительные препараты. Именно это, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, поможет избежать осложнений.

«При первых простудных признаках нужно сразу принимать противовоспалительные препараты, которые есть в наличии. Это аспирин, анальгин, Пенталгин, кроме парацетамола. Он в этом плане самый неудачный, тяжелый», — рассказал медик в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что именно первые сутки заболевания влияют на то, как оно будет протекать дальше. Поэтому важно вовремя заметить симптомы — головная боль, озноб, повышенная температура.

Лечение противовоспалительными препаратами, как отметил Жемчугов, помогают также сократить длительность гриппа. Это врач называет экстренной противовоспалительной доврачебной помощью.

«Это не сбивание температуры, а противовоспалительное лечение. Это экстренная помощь. Высота температуры определяет активность воспаления, вирусную активность. Если в первые сутки ее нет, то мы резко укорачиваем период болезни и избегаем осложнений», — объяснил Жемчугов.

Но такое самолечение не отменяет похода к специалисту, отметил эксперт. После приема противовоспалительных лекарств следует вызвать врача и сдать тест на грипп и на коронавирус. В зависимости от их результатов врач назначит дальнейшее лечение.

Именно такая тактика, по словам Владислава Жемчугова, уменьшит тяжесть болезни и позволит избежать осложнений.

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