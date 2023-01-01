Круглый живот и тест на беременность: Омаров с подругой намекнули на пополнение

Экс-супруг Ксении Бородиной отметил Новый год с новой возлюбленной, которая, кажется, преподнесла ему лучший подарок.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и его новая избранница Валерия скоро станут родителями — иного вывода из их новогодних намеков в соцсетях сделать не получается. На праздничном фото пары внимательные (и даже невнимательные) поклонники разглядели лежащий на столе тест на беременность. Совершенно случайно (нет) влюбленные сфотографировались рядом со столом, на котором он лежал — один-одинешенек.

В личном блоге Омаров опубликовал видео с новогодними прогулками с подругой сердца. Они сходили на Красную площадь, весело провели время, а потом продолжили праздновать дома, только вдвоем. Роскошная квартира украшена блестяще, елка — как с обложки модного журнала. На настенной плазме — клип Аллы Пугачевой на песню «Позови меня с собой», а рядом танцующая Валерия.

Тест на беременность «случайно» попал на новогоднее фото Омарова. Фото: Instagram* / zimamoscow

Этот ролик фанаты тоже тщательно рассмотрели и поняли, что животик-то у миниатюрной девушки округлился! К тому же, Омаров сообщил подписчикам, что отмечают они с Валерией Новый год абсолютно трезвыми. Факты сходятся как никогда. Правда, именно это удивительное совпадение фактов и навело фолловеров на мысль, что их пытаются надуть. Публика сочла «тонкие» намеки предпринимателя пиар-ходом, простым средством для привлечения внимания. Ведь он совсем недавно жаловался, что обиженная Бородина после развода отнимает у него подписчиков и регулярно жалуется на страницу, чтобы понизить рейтинг.

Так или иначе в пару Курбана и Валерии верят многие поклонники. Отношения их в соцсетях кажутся безоблачными: бизнесмен девушку там уже вовсю называет женой, с родителями ее познакомил, и в доме своем поселил, и вообще всячески обожает. И если беременность дамы подтвердится, не за горами новый статус Омарова — многодетный отец. От двух предыдущих жен у него по наследнику. В первом браке родился сын, в союзе с Бородиной дочь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Курбан Омаров похвастался, что уже вовсю водит 14-летнего сына по вечеринкам.

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