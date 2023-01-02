Завистливым фото не смотреть: 54-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 166

Модель Светлана Бондарчук сфотографировалась в бикини на тайском курорте

Завистливым фото не смотреть: 54-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У модели нет повода выбирать наряды и купальники «по возрасту», так как стареть она, похоже, не собирается.

В 54 года выглядеть так, чтобы все обзавидовались — этот дар (или мастерство) не отнять у модели Светланы Бондарчук. Ведущая, владелица PR-агентства и светская львица умеет блеснуть не только в нарядах от кутюр, но и в купальнике на пляже. Даже в минимальном, открывающем буквально все ее стройное тело. Одним из таких фото звезда поделилась в личном блоге.

Бондарчук с мужем Сергеем Харченко и компанией друзей отметила Новый год в Таиланде. На ее странице поклонники сначала позавидовали празднику на песке у теплого прибоя, а потом и снимкам в бикини. Очевидно, модель держит себя в отличной форме и даже не пытается выбирать купальник в соответствии с возрастом. Потому что «взрослые» купальники ее внутреннему и внешнему возрасту не соответствуют.

«Просто так», — подписала Бондарчук серию кадров с прогулки по пляжу в желтом бикини.

Фото: Instagram* / a030aa

Поклонники от ее «просто так» в восторге, и никто обидного слова написать в комментариях не может. Модель называют исключительно нимфой и Светой-конфетой, активно интересуются секретами красоты. Почти умоляют. Чтобы завистникам совсем плохо стало, в сторис светская дама опубликовала крупно фото стройных ног, на которых, как говорят, «ни жиринки».

Светлана Бондарчук — бывшая жена знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука — сына легендарного народного артиста СССР Сергея Бондарчука и народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Вместе Светлана и Федор были с 1986-го по 2016-й, родили двоих детей. Второй раз модель вышла замуж в 2020 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Светлана Бондарчук заявила, что готова разделить нового супруга с другой женщиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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