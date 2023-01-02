Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения под Брянском

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — отметил глава Брянской области.

В результате атаки украинских боевиков пострадавших нет. На месте происшествия работают все оперативные службы, добавил Александр Богомаз.

Брянская область не в первый раз сталкивается с агрессией боевиков ВСУ, отмечают «Известия». 29 декабря в Клинцовском районе их беспилотники сбила система ПВО. Сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

В Брянской области с октября 2022 года действует средний уровень реагирования. Тогда же его ввели в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Это связано с конфликтом на Украине.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, и публиковал видео боевой работы артиллерийского расчета.