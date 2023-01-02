Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении

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Игорь Рязов
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Выследить цель российским артиллеристам удалось с помощью беспилотников. Удар наших бойцов не заставил себя ждать.

Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении. Видео и подробности опубликовало РИА Новости.

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — цитирует агентство бойца артиллерийского расчета, наносившего удар.

Уточняется, что цель была обнаружена при помощи беспилотника. Вскоре ее координаты оказались у артиллеристов Южного военного округа. Прошло еще немного времени, и стало точно известно об уничтожении цели благодаря данным объективного контроля.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Перед ее началом ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. В общей сложности геноцид местных жителей продолжался восемь лет.

Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская артиллерия перемолола очередную установку HIMARS и четыре гаубицы М777. Этот день стал черным для ВСУ.

Тема:
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