Обиженный любовник пытался отсудить у москвички потраченные на нее деньги

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 229

Мужчина подал иск, надеясь получить хоть какую-то компенсацию после разрыва отношений.

Обиженный любовник пытался отсудить у москвички потраченные на нее деньги

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Москвич подал в суд на свою бывшую возлюбленную из-за денег, которые тратил на нее все время, пока длились отношения. Как стало известно РИА Новости, всего пара встречалась не более полугода. Теперь мужчина хочет получить компенсацию.

По имеющимся данным, москвич хочет вернуть все средства за оплату такси для некогда любимой барышни, оплату услуг, походов в кафе и рестораны, заправку авто и прочих товаров. После разрыва отношений обиженный ухажер заявил, что на самом деле его вложения в девушку не были «благотворительной акцией» — все средства были даны им в долг. В суд мужчина привел даже свидетеля, который якобы лично слышал диалог истца с ответчиком о возврате денег в будущем.

Девушка претензий не принимает и утверждает обратное: бывший любовник содержал ее добровольно. В качестве доказательств были представлены фото переписок в социальных сетях.

«Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров. <…> Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения», — говорится в решении суда.

Стоит отметить, что громкое дело недовольный ухажер проиграл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на кресте.

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