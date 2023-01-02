Тиражная комиссия и эксперты Group-IB признали состоявшимся розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Тиражная комиссия и эксперты компании Group-IB подтвердили, что розыгрыш «Новогоднего миллиарда» — главного лотерейного тиража года «Русского лото» — прошел без нарушений и признан состоявшимся. Об этом сообщается в пресс-релизе распространителя гослотерей «Столото».

«Все члены комиссии единогласно подтвердили, что в ходе тиража не было никаких нарушений, а выигрышная комбинация сформирована абсолютно случайным образом. Свое решение тиражная комиссия зафиксировала в протоколе, признав таким образом розыгрыш состоявшимся», — рассказали в пресс-службе «Столото».

В России стало больше на одного миллиардера и 75 миллионеров

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоялся 1 января 2023 года. Всего было разыграно более двух с половиной миллиардов рублей. Размер главного приза 1473-го тиража составил один миллиард рублей, который выиграл житель Нижнего Новгорода.

Кроме того, в первый день 2023 года также разыгрывали призы по одному миллиону рублей. Так, в стране стало больше на 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны. Другие 59 участников розыгрыша закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и выиграли по 423 тысячи рублей.

Еще 14 счастливчиков выиграли по 714 тысяч рублей, разделив между собой приз первого тура в размере десяти миллионов рублей.

Кто оценивал корректность розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

Контроль за случайностью формирования выигрышной комбинации и корректностью проведения «Новогоднего миллиарда» был обеспечен организатором лотереи — Министерством спорта РФ, Федеральной налоговой службой и тиражной комиссией. В состав последней вошли три человека.

1. Тележурналист, телеведущий, автор и ведущий телепередач «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов;

2. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, ведущая и блогер Алла Шишкина;

3. Член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«После проверки мешка и всех бочонков, задействованных в розыгрыше, подтверждаю, что они абсолютно идентичны друг другу, на ощупь ведущий никак не может их различить. <…> Хочу заверить, что всем, кому сегодня посчастливилось стать миллионером, действительно просто улыбнулась удача», — отметил Сергей Малоземов.

«Для меня как для спортсменки честность при определении победителей очень важна. И сегодня я своими глазами увидела, как прошел новогодний розыгрыш „Русского лото“, как случай определил победителей праздничного тиража. Никаких сомнений в том, что розыгрыш прошел честно, нет ни у кого из членов тиражной комиссии», — добавила Алла Шишкина.

Дополнительный контроль

Помимо законодательно установленных мер, за проведением розыгрыша следили эксперты компании Group-IB. Это первая частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак.

Специалисты Group-IB с помощью дополнительных методов проверки удостоверились, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«По итогам проверки мы подтверждаем целостность базы билетов до и после новогоднего, 1473-го тиража. В качестве метода для подобного анализа мы использовали сравнение значений хэш-суммы дампов базы играющих билетов до и после розыгрыша», — рассказал специалист Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами выступают Министерство финансов и Министерство спорта РФ. Проводятся розыгрыши под надзором ФНС России. Лотереи под брендом «Столото» помогают пополнять бюджеты разных уровней России. Эти деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий в сферах физической культуры и спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участие «Столото» в мониториннге ФНС России продлено на 2023 год.