Дети получили травмы из-за испуганных лошадей на Дворцовой площади Петербурга

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 93

Предварительно, все произошло из-за попытки одного из мужчин на гуляниях оседлать животное.

Дети получили травмы из-за испуганных лошадей на Дворцовой площади Петербурга

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Двое подростков пострадали из-за инцидента с испуганными лошадями в центре Петербурга. Все произошло во время праздничных гуляний на Дворцовой площади, передает 78.ru.

По предварительным данным, один из разбушевавшихся мужчин решил в порыве эмоций оседлать животное. При чем конь был запряжен в прогулочную карету. Испугавшись, лошадь сбросила наездника, после чего ринулась по Дворцовой площади, утянув за собой второе животное. Остановить их было невозможно.

Свидетельница событий отметила, что кони наткнулись прямо на толпу. Затем — встали на дыбы. Девушка сама еле успела оттащить своего малыша, чтобы те не забили его копытами.

«Мы ушли в оцепенении. Пострадали один взрослый и один ребенок, трупов нет, карету больше мы не видели», — вспоминала леди праздничный день.

На место вызвали полицию и медиков. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок впал в кому из-за схода лавины на руднике в Кузбассе.

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