Экс-советник президента Украины: Киев скрывает размах потерь от ударов России

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Иван Обухов
Иван Обухов 318

Экономист Соскин: украинские власти скрывают истинный масштаб потерь от ракетных ударов

Экс-советник президента Украины: Киев скрывает размах потерь от ударов России

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Власти Украины не раскрывают населению реальный масштаб урона от ракетных ударов российской армии, заявил бывший советник украинского президента, экономист Олег Соскин в блоге на YouTube.

Руководство Украины прячет от сограждан подлинный размах урона, нанесенного хозяйству страны в результате высокоточных ударов армии России, заявил в блоге на YouTube экономист и экс-советник украинского президента Олег Соскин.

«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить. <…> Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может», — рассказал эксперт.

Вооруженные силы РФ стали наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины после совершения теракта на Крымском мосту 10 октября, ответственность за который, по мнению российской стороны, лежит на украинских спецслужбах. Ударам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что взрывом на Крымском мосту киевский режим уравнял себя с самыми одиозными террористическими организациями и оставлять без реакции действия подобного рода уже просто нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее ждет Украину к концу января.

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