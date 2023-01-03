«Я молила»: мать Алеси Кафельниковой вспомнила тяжелый переезд на Бали

Спустя год на новом месте родительница модели не жалеет о принятом решении.

Пока модель Алеся Кафельникова в компании дочери Киары и супруга Георгия Петришина наслаждается новогодними каникулами на Бали, ее мама Мария Тишкова вспомнила, чего ей стоило сменить место жительство и переехать на остров. Туда женщина перебралась год назад.

«Переезд всегда сложный. Первые полгода была просто адаптация к климату, забота о своем племени и осваивание территории. Затем появились основания, о которых я молила, чтобы мне в трудные времена было, куда прийти поплакать, на кого опереться и откуда черпать силы», — рассказала Тишкова в социальной сети.

Искала откуда черпать силы и нашла. Ей помогло в этом бизнес-партнерство, некая церковная община. Все это расширило ее семью и помогло быстрее адаптироваться к новой реальности.

«Вроде все получилось. Всех целую и обнимаю! Хотя нет, не всех!» — заключила она.

При этом как складывается личная жизнь после развода, утаивает. Он был болезненным для Тишковой и теннисиста Евгения Кафельникова. Экс-супруги не могли поделить дочь. Воспитанием наследницы в результате занимался спортсмен.

«Даже когда я была идеальной, папа говорил, что этого недостаточно. Он постоянно меня сравнивал», — делилась своими мыслями об отношениях с папой Алеся Кафельникова.

Но теперь все семейные передряги позади. Алеся Кафельникова в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Петришина и стала мамой. Малышке родители стараются уделять максимум внимания, несмотря на свой плотный график. Правда, иногда отъезды модели продолжительные — таковы издержки профессии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Алеся Кафельникова отметила первый день рождения дочери.