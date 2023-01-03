Обнаженная Волочкова опубликовала постельное фото и нарвалась на шквал критики

Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге постельное фото, на котором запечатлена обнаженной. Тем самым она хотела сообщить подписчикам о своем прекрасном настроении. Однако те не уловили вайба бывшей примы Большого театра и обрушились на нее с критикой.

Как отмечает портал dni.ru, в январские праздники роковая блондинка не отдыхает, а активно трудится. Даже новогодняя ночь у нее прошла в рабочем режиме: балерина выступала в костюме Снегурочки (с мини-юбкой), пела и веселила гостей.

Расслабиться Анастасия смогла только 2 января, от радости выложив в соцсетях интимное фото. Хоть снимок она и подписала словами «прекрасное начало дня», опубликован он был в обед.

Подписчики раскритиковали постельное фото Анастасии Волочковой Фото: Instagram* / volochkova_art

Имя таинственного фотографа и дарителя цветов Волочкова не уточнила, чем дала повод для демонстрации остроумия подписчикам. Они также прошлись по ее нарядам, постельному белью и цветам.

«Джигурда фоткал?»

«Одного не понимаю, зачем каждый раз тащить веник из роз всюду? Даже в кровать… Ну да, красивые розы. Ну да, подарили. Это что, такая редкость?»

«Настюш, в таких апартаментах должно быть красивое, белоснежное дорогое белье. Ну никак не фотообои из 1980-х годов»;

«Постельное белье оттуда же, откуда и наряды — из бабушкиного сундука, который она заполняла в комиссионках»;

«Надо на Новый год у Деда Мороза было просить расческу и пижаму», — издевались хейтеры.

Нашлись у Анастасии Волочковой и защитники. Многие не видят ничего плохого в том, что красотка-балерина наслаждается жизнью и не стесняется делиться этим с окружающими.

«Все такие умные, учат жизни человека, который в этой жизни добился всего! Уж явно многие и рядом не стоят с ее достижениями! Я считаю, что она очень добрый и хороший человек! А как ей отдыхать и радоваться — это ее личное дело!» — написал пользователь в комментариях, получив множество лайков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему дочь Анастасии Волочковой предпочла жить с отцом и его новой женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ