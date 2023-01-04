Наедине с собой: как правильно отказать напрашивающимся в гости родственникам

Новогодние каникулы — время похода в гости и бесчисленных застолий в кругу близких. Но порой хочется отдохнуть ото всех. Возможно ли побыть наедине с собой, при этом не обидев любимых людей?

Новый год — семейный праздник. Однако порой так устаешь, что хочется просто лечь, включить любимый сериал и насладиться спокойствием наедине с самим собой. Но такое времяпрепровождение разделяют не все. В беседе с Газета.ру психолог Ольга Романив объяснила, как сказать жаждущим наведаться в гости родственникам, что ты бы хотел остаться в эти дни один. При этом не обидеть их.

Как отметила специалист, вопрос отказа всегда связан с наличием личных границ. Важно уметь говорить «нет», если что-то не нравится. Но тогда высок риск столкнуться с манипуляцией родных.

«Начнутся манипуляции, попытки воззвать к чувству вины и жалости. Тут важно понимать, что для вас важнее — собственный комфорт или желания родственников», — пояснила психолог.

Чтобы сгладить нарастающий конфликт, можно предложить родным встретиться в другой день и на нейтральной территории. Если все же человек настолько сильно не хочет отказывать близким, можно придумать какую-либо отговорку. К примеру, у вас появились другие планы, которые изменить невозможно.

«Кому-то это вариант „отказа“ понравится больше, чем отстаивание своих границ», — заключила Романив.

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