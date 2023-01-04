«Такова судьба»: экс-участник «Ласкового мая» объяснил слухи о проклятии группы

Для бывшего участника коллектива «Ласковый май» 2022 год был очень сложным.

В прошлом году из жизни ушли три участника группы «Ласковый май». До сих пор многие считают это злым роком или проклятием. О том, так ли это на самом деле, бывший участник группы Сергей Серков рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Никакого проклятия не существует. Каждый человек со своей индивидуальной кармой, то бишь — судьбой. То, что происходит с людьми — касается только их. Это не обобщается ни на какой круг общения», — заявил музыкант.

По его словам, 2022 год был очень непростым, ведь из жизни ушли его товарищи.

«Такова судьба!» — заключил Серков.

7 ноября 2022 года ушел из жизни основатель и первый руководитель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. За месяц до него скончался клавишник группы Михаил Афанасьев. А летом страну потрясла новость о том, что больше нет Юры Шатунова. За 20 лет из жизни ушли 18 человек, так или иначе связанных с «Ласковым маем».

Андрей Разин сейчас живет в США. Из-за океана он оплакивает бывших коллег и мечтает возродить легендарную группу. Даже объявил кастинг. Продюсер верит, что обновленный состав добьется успеха. И его явно не смущает трагическая участь музыкантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как как сложилась жизнь создателя группы.