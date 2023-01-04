«Такова судьба»: экс-участник «Ласкового мая» объяснил слухи о проклятии группы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 430

Экс-участник «Ласкового мая»: у каждого участника группы — своя карма

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для бывшего участника коллектива «Ласковый май» 2022 год был очень сложным.

В прошлом году из жизни ушли три участника группы «Ласковый май». До сих пор многие считают это злым роком или проклятием. О том, так ли это на самом деле, бывший участник группы Сергей Серков рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Никакого проклятия не существует. Каждый человек со своей индивидуальной кармой, то бишь — судьбой. То, что происходит с людьми — касается только их. Это не обобщается ни на какой круг общения», — заявил музыкант.

По его словам, 2022 год был очень непростым, ведь из жизни ушли его товарищи.

«Такова судьба!» — заключил Серков.

7 ноября 2022 года ушел из жизни основатель и первый руководитель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. За месяц до него скончался клавишник группы Михаил Афанасьев. А летом страну потрясла новость о том, что больше нет Юры Шатунова. За 20 лет из жизни ушли 18 человек, так или иначе связанных с «Ласковым маем».

Андрей Разин сейчас живет в США. Из-за океана он оплакивает бывших коллег и мечтает возродить легендарную группу. Даже объявил кастинг. Продюсер верит, что обновленный состав добьется успеха. И его явно не смущает трагическая участь музыкантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как как сложилась жизнь создателя группы.

-4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:09
В США заявили о необходимости выхода страны из НАТО
17:55
Быстрее, чем в США: эксперт объяснил быстрое патентование разработок в РФ
17:34
«Бабушка, в садике москаль»: экс-депутат Рады учит внука бить русскоязычных детей
17:23
«Такова судьба»: экс-участник «Ласкового мая» объяснил слухи о проклятии группы
17:07
Рзаев о сбежавших из РФ звездах: «Вижу, что один из них оттуда уйдет к богу»
16:56
В России сконструировали навигатор для слепых людей

Сейчас читают

«Дальний поход»: зачем фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами» отправили на службу
Что известно о мумии в стрингах, найденной в отеле Москвы — подробности
СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023