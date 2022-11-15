Последняя жертва проклятия «Ласкового мая»: как сложилась жизнь создателя группы

Через несколько месяцев после смерти Юры Шатунова произошла новая трагедия в составе «Ласкового мая». Злой рок карает участников группы. Причину узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов ушел из жизни. В последние годы автор легендарных песен «Седая ночь», «Белые розы» прожил в нищете и умер в одиночестве. Говорят, что на смерть музыканта повлияла гибель Шатунова. Сергей стал восемнадцатой жертвой «проклятия группы». Из-за чего судьба Кузнецова и практически всех участников сложилась трагически, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Скончался Сергей Кузнецов — человек, с которого много лет назад начался знаменитый «Ласковый май». В 80-х годах прошлого века он руководил кружком самодеятельности в интернате города Акбулак, учил ребят музыке и мечтал создать группу. Когда в учреждение поступил новый воспитанник — Юра Шатунов, Сергей сразу понял, что нашел в свой коллектив солиста.

«Такого вокала я еще не слышал. <…> Сказал ему: „Юра, хочешь ты того или нет, но тебе придется стать звездой“», — вспоминал основатель группы Сергей Кузнецов.

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Вскоре новоиспеченные артисты уже давали первый концерт в местном доме культуры. О поющих сиротах услышал Андрей Разин. Он привез юношей в Москву и сделал из них суперзвезд. Деньги, слава, поклонницы, вечеринки до утра. Никто не ожидал, что за все это придется заплатить очень высокую цену.

Через три года из коллектива неожиданно ушел Сергей Кузнецов. Все права на песни он передал Разину. Потом музыкант заявлял, что продюсер его обманул. Но было уже поздно. Из-за несправедливости Кузя, как его называли друзья, начал пить. За очередной рюмкой он признавался, что считает уход из «Ласкового мая» самой большой ошибкой в своей жизни. Но изменить ход судьбы уже было невозможно.

«Создатель хитов „Белые розы“ и „Седая ночь“, в принципе, должен грести деньги лопатой с этих авторских прав, но судьба сложилась так, что он, по сути, не имел ничего с этих самых хитов», — уверен светский журналист Олег Цуриков.

Вслед за Кузнецовым через несколько лет коллектив покинул и Юра Шатунов. Сразу после этого с группой «Ласковый май» начало происходить страшное. Молодые ребята погибали один за другим. В 1992 году умер ударник Игорь Игошин, а через год — клавишник Михаил Сухомлинов, а в 1994 году скончался пиротехник.

На этом череда смертей не закончилась. Вновь заговорили о проклятии «Ласкового мая» через десять лет, когда в 2005 году сгорел при пожаре клавишник Арвид Юргайтис. Следом ушел из жизни бас-гитарист Вячеслав Пономарев. В 2012 году в автокатастрофе разбился один из солистов Юрий Барабаш. А через несколько месяцев умерли Алексей Бурда и Юрий Гуров. В 2013 году был убит клавишник Игорь Анисимов. Когда об этом узнал первый директор группы Рашид Дайрабаев, у него случился инфаркт. Мужчина скончался на месте.

«Все смерти были не очень естественными, там были и суициды, и убийства, и драки, и, конечно, инфаркты, и все остальные моменты. <…> Можно предположить, что некий злой рок присутствовал в группе», — отметил светский журналист.

Спустя десять лет с участниками коллектива вновь стали происходить несчастья. В 2020 году умер бывший солист Александр Прико. В 2021 году ушел из жизни продюсер, стоявший у истоков коллектива, Алексей Мускатин. А в июне 2022 года не стало главной звезды «Ласкового мая» Юры Шатунова. На его похоронах Сергей Кузнецов не мог сдержать слез. Шатунов был для него не просто коллегой, но и близким другом, единственным человеком, который много лет поддерживал его.

«У меня пенсия восемь тысяч рублей. За квартиру я плачу в месяц восемь тысяч рублей. То есть если бы он мне не помогал — как я мог бы жить», — расстраивался Сергей Кузнецов.

Сергей Кузнецов тяжело болел. Врачи выявили у него цирроз печени. Но все равно он продолжал иногда выступать. За два дня до смерти постаревший Кузя пел на творческом вечере. Музыкант даже собирался отправиться на гастроли по городам России, но судьба не дала этим планам сбыться. 7 ноября сердце Сергея Кузнецова остановилось.

Автор знаменитых хитов стал восемнадцатой жертвой проклятия «Ласкового мая». Именно так говорят экстрасенсы. Они уверены: группе с самого начала была предначертана трагическая судьба.

«Мальчикам поставили печать смерти <…>, как черную метку, и эта черная метка заработала», — рассказала экстрасенс Надежда Шевченко.

Андрей Разин не исключал, что враги, завистники наложили на него и артистов порчу или проклятье. Сам продюсер тоже пострадал. Он потерял сына Сашу, который умер от остановки сердца в 16 лет.

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«Смерть моего сына, исследовали десять академиков и докторов наук, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца, острый миокардит, который бывает один на миллион случаев», — горюет Андрей Разин.

Однако нарколог Василий Шуров уверен, что всему виной не темные силы, а пагубные пристрастия звезд.

«Фанатка прокляла, какая-то колдунья позавидовала. Ну это все уровень детских сказок. Популярность многих людей, которые к ней не готовы, просто расплющивает. Начинаются наркотические зависимости, алкогольные, разгульная жизнь. <…> И люди уже погибают от осложнений, от несчастных случаев, криминальных историй. Все по классике», — заявил доктор.

Андрей Разин сейчас живет в США. Из-за океана он оплакивает бывших коллег и мечтает возродить легендарную группу. Даже объявил кастинг. Продюсер верит, что обновленный состав добьется успеха. И его явно не смущает трагическая участь музыкантов.

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