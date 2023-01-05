Ее никогда не будет рядом: как и с кем отметил Новый год похоронивший жену Сумишевский

Теперь певцу приходится отмечать семейные праздники без любимой жены.

Музыкант Ярослав Сумишевский проводит новогодние праздники вместе со своей семьей, но без любимой жены.

Артист поделился в своей социальной сети кадрами, на которых видно, как они с сыном, дочерью и родителями побывали в кинотеатре.

Судя по выражению лиц, все остались довольны просмотренным фильмом. Особенно сын Мирослав, которому досталась большая банка попкорна.

Время лечит, ведь почти три года назад артист похоронил любимую супругу Наталью Бородкину. Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Бородкину госпитализировали в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось. 6 февраля она, не приходя в сознание, ушла из жизни. Сейчас артист в одиночку воспитывает пятилетнего Мирослава.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию.