«Нам другое говорили… Мы в аду»: опубликованы панические переговоры польских наемников на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 169

Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

«Нам другое говорили… Мы в аду»: опубликованы панические переговоры польских наемников на Украине

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Экс-замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в зоне проведения СВО.

Военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов выложил в своем Telegram-канале записи панических переговоров польских наемников, которые, по словам Безсонова, незадолго до новогодних праздников были отправлены в район Марьинки.

Эксперт сообщил, что речь идет о двух подразделениях наемников из Польши общим числом свыше 120 человек. Командование ВСУ решило отправить их на самый сложный участок на линии соприкосновения, где украинские боевики столкнулись с тяжелейшими потерями личного состава.

В результате к утру 4 января, как рассказал Даниил Безсонов, из двух отрядов «солдат удачи» в живых осталось только 28 человек. Судя по обнародованной расшифровке радиоперехватов, польские боевики попали в крайне тяжелое положение. Вот лишь некоторые выдержки из переговоров:

— «…Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде… Все разрушено… Все горит…»

— «…Командир, здесь полно трупов. Все воняет. Не можем дышать. Блюем. Как можно воевать, когда ты все время блюешь?! Я не хочу спать рядом с ними… больше негде. Они повсюду…»

— «…Мы привыкли, командир. Трупы в кучки складываем в стороне от нас. Да, трупы украинцев, чьи же еще…»

— «…Связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно…»

— «…украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали…»

— «… По нам бьют украинские минометы…»

— «…Ваш снайпер убил троих наших! Прекратите! Здесь мы! Как поняли?..»

— «…Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…»

— «…Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько еще ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!.. »

Безсонов подчеркнул, что данные о катастрофическом положении наемников стали доступными за счет действий российской разведки.

Ранее 5-tv.ru писал, что потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен.

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