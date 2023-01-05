«Историческая страница перевернется»: астролог назвала роковой месяц 2023 года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 5 516

Астролог Драган назвала март судьбоносным месяцем в 2023 году

«Историческая страница перевернется»: астролог назвала роковой месяц 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Wang Ying

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Когда наступает новогоднее чудо, все ждут чего-то замечательного. Будет ли будущее таким?

Наступил новый 2023 год и большая часть жителей планеты ждет от него радостных и грандиозных событий. Прошлый год был по-настоящему особенным, как для россиян, так и для всего мира. Что ждет нас следующие 12 месяцев? Астролог Светлана Драган приоткрыла завесу тайны и даже назвала месяц, который перевернет историю.

«Декабрь сложный… Но ничего не пугайтесь… Прессинг уйдет. В феврале мы сможем наблюдать прорывные вещи. Март станет крайне поворотным. Историческая страница перелиснется. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в глубоком прошлом», — приводит ее слова издание 7Дней.ru.

Астролог подчеркнула, что все перемены в марте обернутся в лучшую сторону. К слову, один из частых вопросов — это украинский конфликт. Когда следует ждать окончания кризиса в Незалежной? Удосужится ли президент Украины Владимир Зеленский выйти на дипломатический диалог с Россией? По мнению перуанских шаманов, ситуация в Донбассе должна разрешится уже этим летом.

«До августа будет подписано мирное соглашение <…> хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие. Вот, что мы увидели», — заявили они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский исполнит предназначение в кармическом 2023 году.

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