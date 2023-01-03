Путин подписал указ о выплатах для семей погибших и раненных участников СВО

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 89

Семьи военных и росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

Путин подписал указ о выплатах для семей погибших и раненных участников СВО

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 3 января.

Согласно решению, семьям военных и росгвардейцев, погибших во время проведения СВО, выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения, им полагается три миллиона.

Также Владимир Путин поручил упростить процесс оформления льгот и начисления выплат для участников СВО и членов их семей. Процедура должна проходить по принципу «одного окна». Это решение было принято по итогам встречи президента с матерями военнослужащих, задействованных в специальной военной операции по защите Донбасса.  

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительные меры социальной поддержки рассчитаны и на тех, кто ушел на линию соприкосновения в качестве добровольцев. Эта категория граждан будет приравнена к ветеранам боевых действий и сможет рассчитывать на соответствующие выплаты.

Тема:
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