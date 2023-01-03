Путин подписал указ о выплатах для семей погибших и раненных участников СВО
Семьи военных и росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки.
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 3 января.
Согласно решению, семьям военных и росгвардейцев, погибших во время проведения СВО, выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения, им полагается три миллиона.
Также Владимир Путин поручил упростить процесс оформления льгот и начисления выплат для участников СВО и членов их семей. Процедура должна проходить по принципу «одного окна». Это решение было принято по итогам встречи президента с матерями военнослужащих, задействованных в специальной военной операции по защите Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительные меры социальной поддержки рассчитаны и на тех, кто ушел на линию соприкосновения в качестве добровольцев. Эта категория граждан будет приравнена к ветеранам боевых действий и сможет рассчитывать на соответствующие выплаты.
- 3 янв
- Премьер Нидерландов пообещал помочь Украине победить
- 3 янв
- Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью
- 3 янв
- Без вариантов: Станислав Садальский объяснил, почему поддержал проведение СВО
- 3 янв
- Время вышло: Зеленскому осталось только имитировать успехи на поле боя в 2023 году
- 3 янв
- Потерявший на Украине ногу французский наемник оказался никому не нужен
- 3 янв
- Стена огня: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 янв
- «Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
- 2 янв
- «Мир на условиях России»: когда и почему Киев может начать новую войну
- 2 янв
- «Серьезные проблемы»: какое будущее ждет Украину к концу января
- 2 янв
- Военный эксперт оценил заявление Домрезе о сроках и условиях завершения СВО
Читайте также
93%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?