Хорошо ли быть большим? Какие проблемы со здоровьем могут грозить высоким людям

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 31

Врач-генетик Александр Резник: высокие люди живут меньше, чем невысоки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Feature China / Barcroft Media; 5-tv.ru

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Взаимосвязь человеческого роста и продолжительности жизни до сих пор изучается специалистами.

Бытует мнение, что люди невысокого роста имеют меньше проблем со здоровьем. Кроме этого, они живут дольше высоких. С чем связаны такие умозаключения, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-генетик Александр Резник.

По словам специалиста, в 1992, 2003 и 2017 годах проводились исследования, которые доказали, что низкорослые люди живут дольше высоких. Точные причины такой взаимосвязи еще не изучены до конца. 

Александр Резник уточнил, что у высоких людей формируются достаточно крупные внутренние органы. В этом процессе задействовано гораздо больше клеток, чем у людей обычного роста. Следовательно, при делении есть вероятность, что одна из клеток может онкологически переродиться.

«Высокие люди живут меньше, чем невысокие. Действительно, у них чаще фиксируется случаи онкологии и других заболеваний. Причины точно не известны», — отметил генетик.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможных причинах рецидива рака и его распространения на другие органы.

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