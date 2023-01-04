Франция поставит Украине бронемашины
Макрон сообщил Зеленскому, что Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC
Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова
Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии, уточнили в Елисейском дворце.
Глава Пятой республики Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским дал обещание поставить для нужд ВСУ бронеавтомобили AMX-10RC.
«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC», — передает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
AMX-10RC — это французский тяжелый бронированный автомобиль, также нередко классифицируемый как колесный танк.
Ранее в оборонном ведомстве Франции сообщали, что официальный Париж не так давно поставил на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale.
Также украинские военные получили 18 артустановок Caesar. Президент Франции сообщал также о совместной с Данией работе над отправкой в ВСУ еще шести таких машин.
В то время как Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации этой страны, США Европа продолжают отправлять на Украину оружие и боеприпасы, стоимость которых достигает десятков миллиардов долларов.
Официальная Москва, в свою очередь, многократно говорила, что поставки западных вооружений лишь затягивают кровопролитие, а транспорт с вооружением превращается в законную цель для ударов российской армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина пригрозила Германии войной.
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